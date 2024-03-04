Происшествия 04 марта 2024, 13:41 Труп 64-летней женщины нашли после пожара в Петербурге

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В Калининском районе Петербурга в результате пожара в квартире погибла 64-летняя женщина. Об этом рассказал Piter.TV, ссылаясь на пресс-службу МЧС по городу.

Пожар произошел ранним утром 4 марта в доме по проспекту Металлистов. Там загорелась комната площадью 15 квадратных метров.

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Во время тушения пожарные обнаружили обгоревший труп женщины. Соседи рассказали, что женщина вела асоциальный образ жизни.

Сообщается, что в пожаре пострадал еще один человек.