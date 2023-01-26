Происшествия 26 января 2023, 17:43 Труп 46-летней женщины обнаружили в Калининском районе Петербурга

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В Калининском районе Петербурга в одном из многоквартирных домов правоохранители обнаружили труп 46-летней женщины. Об этом написала Neva.Today.

В полицию обратилась 38-летняя сестра погибшей, которая заявила, что уже месяц не может связаться с родственницей. Спустя некоторое время стражи порядка задержали 42-летнего брата погибшей, который причастен к преступлению.

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Во время допроса мужчина рассказал, что поссорился с сестрой, а затем ударил ее и больше не видел. По факту случившегося заведено уголовное дело.