17 января 2024, 00:03
Труп 18-летнего жителя Верхней Пышмы нашли на улице
Ura.ru: 18-летнего парня нашли мертвым на улице Верхней Пышмы
На одной из улиц Верхней Пышмы нашли мертвым 18-летнего молодого человека. Как сообщило Ura.ru, погибшим оказался местный житель.
Его тело обнаружили на Успенском проспекте. По данным сайта kp.ru, юноша свел счеты с жизнью.
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«Друзья говорят, что <…> покончил с собой. Трагедия произошло накануне», — указали в материале, не приведя никаких подробностей.
Портал E1.RU сообщил, что накануне гибели молодого человека видели на балконе. Он также заходил в свой аккаунт в соцсети. Приехавшая на место ЧП скорая констатировала смерть парня.
В главке СК по Свердловской области не стали комментировать произошедшее.
В Екатеринбурге возле многоэтажки на улице Сулимова нашли мертвым студента. Предположительно, он мог выпасть из окна. Погибший учился на втором курсе одного из местных вузов и изучал иностранные языки.
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