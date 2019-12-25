Трубы теплоснабжения лопнули в Нефтеюганске при 30-градусном морозе

Мэр Нефтеюганска Сергей Дегтярев подтвердил, что прорывы на теплотрассах действительно были. По его словам, коммунальные аварии не связаны с наступление морозов. Он пояснил, что трубы лопнули на глубине, ниже точки промерзания грунта. При этом город получил паспорт готовности к отопительному сезону.

«Возможно, это связано с перепадом давления, и произошел гидроудар. Но дома от отопления не были отключены», — сказал градоначальник, добавив, что к пяти часам вечера все последствия аварии должны устранить.