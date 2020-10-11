Трубу с кипятком прорвало в Петербурге

Трубу с кипятком прорвало на перекрестке проспекта Космонавтов и улицы Орджоникидзе. Припаркованные машины стоят по полколеса в воде.

Прорыв трубы случился в ночь на 11 октября. На место оперативно приехали сотрудники спецслужб, сообщает портал «Невские новости».

В социальных сетях очевидцы происшествия поделились фото и видео с места событий. Вокруг припаркованных машин образовались клубы пара. Данных о пострадавших жителях Санкт-Петербурга не поступало.

Ранее трубу с кипятком в Санкт-Петербурге прорвало в мае 2020 года. Тогда также пострадали автомобили, припаркованные рядом с фонтаном горячей воды. У некоторых машин спустило колеса. Сотрудники спецслужб оперативно устранили коммунальную аварию, никто не пострадал.