Эксклюзив 16 января 2024, 12:38 Трубу с кипятком прорвало на улице Нижнего Новгорода Минимум 9 человек получили ожоги из-за прорыва трубы в Нижнем Новгороде

Читать 360tv в

В Нижнем Новгороде прорвало теплотрассу. На улице образовался «горячий источник». Видео с места ЧП появилось в распоряжении «360».

Судя по кадрам, кипяток идет прямо из-под асфальта на Решетниковской улице. Ее затянуло клубами белого пара.

Реклама

По данным Telegram-канала «Мой Нижний Новгород», коммунальная авария произошла на улице Горького. Улицу также затопило в районе Славянской улицы. Ожоги получили 11 человек, в том числе двое детей. Пострадавших госпитализировали.

Из-за прорыва трубы без отопления остались более трех тысяч человек в примерно 20 многоквартирных домах, а также два социально значимых объекта.

В Telegram-канале «Новости NN.RU» указали, что пострадали девять человек. Официальной информации о количестве людей, получивших ожоги, пока не поступало.