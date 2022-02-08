Трубу с кипятком прорвало на Сахалине. Три человека пострадали

В Холмске (Сахалин) в подъезде одного из жилых домов прорвало трубу с кипятком. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на районную администрацию.

Коммунальная авария произошла накануне. ИА Nation News написало, что в результате пострадали три человека. С полученными ожогами их доставили в больницу. Среди пострадавших двое рабочих и жительница дома. Последствия аварии устранены. Из-за произошедшего дом остался без теплоснабжения.