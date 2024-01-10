Эксклюзив 10 января 2024, 17:04 Трубу с горячей водой прорвало в ЖК на северо-западе Москвы Трубу с горячей водой прорвало в московском ЖК «Город на реке Тушино-2018»

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В жилом комплексе «Город на реке Тушино-2018» на северо-западе Москвы прорвало трубу с горячей водой. О происшествии «360» рассказал один из местных жителей.

Прорыв трубы произошел в здании по адресу Волоколамское шоссе, дом 71, корпус 2, расположенном неподалеку от стадиона «Спартак». Кипятком затопило паркинг на цокольном этаже дома, помещение заволокло паром. О причинах произошедшего не известно.

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Накануне в другом корпусе этого же ЖК прорвало трубу с холодной водой, которая залила лифтовые шахты, паркинг и кладовки. Жителям пришлось самостоятельно вычерпывать ее ведрами. При этом представители управляющей организации не реагировали на сообщение о потопе более двух часов.

Также сегодня потоп случился в сталинке на Кудринской площади. Высотку затопило, а представители жилищной компании больше часа не могли найти кран на стояке, чтобы перекрыть воду.