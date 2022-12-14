Происшествия 14 декабря 2022, 11:44 Трубу с горячей водой прорвало в Невском районе Петербурга

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В Санкт-Петербурге на пересечении Товарищеского проспекта и улицы Дыбенко накануне прорвало трубу с горячей водой. Об этом сообщила Gazeta.spb.

По словам подписчиков сообщества «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» во «ВКонтакте», вся проезжая часть дороги оказалась залита кипятком.

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Власти города отреагировали на происшествие, пообещав отремонтировать трубу к 03:00 четверга, 15 декабря.

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