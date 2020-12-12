Трубу прорвало в Балашихе. Несколько припаркованных машин вмерзло в лед

В Балашихе, на улице Фадеева, утром 12 декабря прорвало трубу. Вода залила окрестности и мгновенно замерзла. Более десятка припаркованных автомобилей сковал лед. С самого утра там работают коммунальные службы — всю воду уже почти убрали.

Начальник ЖКХ администрации Балашихи Юлия Смирнова рассказала «360», что утечку оперативно устранили. Жителям окрестных домов воду не отключали. Автомобилистам придется решать вопрос с пострадавшими машинами с местным водоканалом.

Собеседница отметила, что техника откачивает воду, а дворники убирают лед.

«Там, где останется небольшая наледь, будут просыпаться реагенты. Это все будет убираться. Сейчас в первую очередь [необходимо] обеспечить людям комфорт, чтобы они могли проходить по тротуарам вдоль домов», — сказала Юлия Смирнова.

Генеральный директор ООО «Балашихинский водоканал» Сергей Степашин сообщил, что водопровод прорвало в районе 07:00.

«Практически всю воду убрали. Сейчас будем разбираться дальше с наледью, будем ее убирать, посыпать пескогрунтом. <…> На данный момент мы общаемся с владельцами машин, будем им помогать устранять последствия аварии», — заявил Степашин.