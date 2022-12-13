Происшествия 13 декабря 2022, 18:57 Труба с кипятком прорвалась в Петербурге у станции метро Коммунальная авария в Невском районе Петербурга оставила без тепла 143 здания

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В Санкт-Петербурге на улице Дыбенко случилась коммунальная авария. Из-за прорыва трубы на улицу пролился кипяток. Жители обходили лужи, чтобы не получить ожоги. В администрации Невского района сообщили, что из-за ЧП тепло временно перестали подавать в 143 здания.

«В связи с аварией на трубопроводе по адресу: улица Дыбенко, дом 26, отключено отопление и горячее водоснабжение в 143 зданиях Невского района», — уточнили в администрации.

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Там добавили, что без отопления и горячей воды остались многоквартирные дома, объекты здравоохранения, а также школы и детские сады. На место отправились коммунальщики. Они принялись устранять последствия ЧП.

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В комментариях к публикации сотрудники предприятия «Топливно-энергетический комплекс Санкт-Петербурга» добавили, что прорыв случился на сетях АО «Теплосеть Санкт-Петербурга». Позже неполадку устранили, подачу тепла в дома возобновили.

Ранее без тепла и горячего водоснабжения осталась часть Краснодара. Глава города Евгений Наумов заявил, что на устранение последствий коммунальной аварии направили 16 специалистов.