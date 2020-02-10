Труба с кипятком лопнула в кафе Екатеринбурга

Наибольший ущерб получила комната для детей. Отмечается, что среди посетителей и сотрудников кафе пострадавших нет — они успели вовремя эвакуироваться. Администрация кафе принесла извинения посетителям, также отметив, что в пострадавшей детской комнате все равно планировался ремонт.