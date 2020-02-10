10 февраля 2020, 17:59
Труба с кипятком лопнула в кафе Екатеринбурга
В Екатеринбурге 8 февраля произошло ЧП. В помещении, по улице Малышева, где расположено бистро грузинской кухни, прорвало трубу с горячей водой. Об этом сообщил сайт tagilcity.ru.
Наибольший ущерб получила комната для детей. Отмечается, что среди посетителей и сотрудников кафе пострадавших нет — они успели вовремя эвакуироваться. Администрация кафе принесла извинения посетителям, также отметив, что в пострадавшей детской комнате все равно планировался ремонт.