    11 июня 2020, 13:50

    Труба метрового диаметра лопнула в екатеринбургском районе

    Артур Блянихов

    В одном из микрорайонов Екатеринбурга произошла коммунальная авария — лопнула труба метрового диаметра. Об этом сообщил «ФедералПресс».

    По данным издания, труба лопнула в микрорайоне Компрессорный. В результате несколько улиц затопила холодная вода. Местные жители не упустили случая подшутить над случившимся.

    «Раз метро невозможно построить, хоть речной транспорт пустят», — съязвили они.

    Отмечается, что коммунальщики устанавливают место прорыва. Аварийный участок отключен.