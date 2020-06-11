11 июня 2020, 13:50
Труба метрового диаметра лопнула в екатеринбургском районе
В одном из микрорайонов Екатеринбурга произошла коммунальная авария — лопнула труба метрового диаметра. Об этом сообщил «ФедералПресс».
По данным издания, труба лопнула в микрорайоне Компрессорный. В результате несколько улиц затопила холодная вода. Местные жители не упустили случая подшутить над случившимся.
«Раз метро невозможно построить, хоть речной транспорт пустят», — съязвили они.
Отмечается, что коммунальщики устанавливают место прорыва. Аварийный участок отключен.