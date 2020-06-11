Труба метрового диаметра лопнула в екатеринбургском районе

По данным издания, труба лопнула в микрорайоне Компрессорный. В результате несколько улиц затопила холодная вода. Местные жители не упустили случая подшутить над случившимся.

«Раз метро невозможно построить, хоть речной транспорт пустят», — съязвили они.

Отмечается, что коммунальщики устанавливают место прорыва. Аварийный участок отключен.