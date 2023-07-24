Эксклюзив 24 июля 2023, 08:16 Тротиловую шашку обнаружили на юго-востоке Москвы Подозрительный предмет нашли в районе Выхино-Жулебино в Москве РИА «Новости»

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В Люберцах на углу жилого дома нашли предмет, похожий на тротиловую шашку. На место выехали специалисты, сообщил источник «360» в экстренных службах.

В понедельник, 24 июля, в Люберцах на улице Маршала Полубоярова на газоне рядом с 14-этажным жилым зданием обнаружили предмет, который похож на тротиловую шашку. По данным «360», никаких проводов на подозрительной находке нет. Прибывших на место ЧП полицейских встретил заявитель, сейчас все ждут приезда специалистов. Других подробностей пока нет. Все обстоятельства устанавливают сотрудники правоохранительных органов.

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Несколько дней назад в Щербинке нашли предмет, похожий на самодельное взрывное устройство. На место приехали представители экстренных служб, оцепили территорию и эвакуировали 10 человек.

Ранее подозрительный ящик с надписью «Радий» обнаружили на дереве у московского штаба ОДКБ.