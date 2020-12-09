09 декабря 2020, 13:04
Трос оборвался у лифта с людьми в жилом доме Челябинска
Трос оборвался у лифта с людьми в многоквартирном жилом доме в Челябинске. Пострадавших нет, пишет сайт NEWS.ru со ссылкой на пресс-службу прокуратуры региона.
Отмечается, что в кабине находились две женщины с детьми. В настоящий момент проводится проверка по факту этого инцидента. Помимо прочего, будет дана оценка действиям управляющей компании ГК «Тополинка» и организации, которая обслуживает лифтовую технику.
В конце ноября житель Оренбурга зашел в лифт со стаканом горючей жидкости. Он закурил, и содержимое банки вспыхнуло. Огонь перекинулся на его одежду и волосы. Мужчина получил ожоги 30% тела, но выжил.