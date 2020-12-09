Трос оборвался у лифта с людьми в жилом доме Челябинска

Отмечается, что в кабине находились две женщины с детьми. В настоящий момент проводится проверка по факту этого инцидента. Помимо прочего, будет дана оценка действиям управляющей компании ГК «Тополинка» и организации, которая обслуживает лифтовую технику.

В конце ноября житель Оренбурга зашел в лифт со стаканом горючей жидкости. Он закурил, и содержимое банки вспыхнуло. Огонь перекинулся на его одежду и волосы. Мужчина получил ожоги 30% тела, но выжил.