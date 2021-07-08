Тропический шторм «Эльза» обрушился на Флориду. Один человек погиб

На американский штат Флорида обрушился тропический шторм. В результате стихии один человек погиб, сообщило издание Associated Press.

Сильный ветер повалил дерево на две машины во Флориде. По информации агентства, в одной из них находился человек. К сожалению, выбраться из нее живым ему не удалось, написал RT.

Кроме того, стихия добралась и до другого американского штата. В Джорджии сильный шторм пришел в палаточный лагерь на базе ВМС. Там также пострадали люди.

В сообщении говорится, что скорость урагана сейчас достигает примерно 72 километра в час.