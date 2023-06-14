Происшествия 14 июня 2023, 14:10 Тропические дожди пришли в Краснодарский край

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В Краснодарский край пришли тропические дожди. В Сочи под водой оказались десятки автомобилей, а в Армавире затопило несколько тоннелей. Об этом сообщил ОТР.

Подтопленными оказались придомовые территории и офисные здания. В Сочи сейчас на месте ЧП работают 55 спасателей и 17 единиц спецтехники.

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В Керчи затопило центр города, однако уровень воды постепенно начинает снижаться. В Северной Осетии в результате ливней смыло микроавтобус с пассажирами. Один человек погиб и 16 пострадали.