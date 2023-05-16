16 мая 2023, 18:47
Троллейбус загорелся в центре Новосибирска
Возгорание троллейбуса произошло в центральном районе города Новосибирска на Красном проспекте. Об этом сообщил «ФедералПресс» со ссылкой на оперативную сводку областного МЧС.
По предварительным данным, пламя охватило крышу общественного транспорта. В момент возгорания в салоне находилось 25 пассажиров, все они смогли самостоятельно выбраться из горящего троллейбуса.
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Как сообщили «Новые известия», в результате возгорания никто не пострадал.
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