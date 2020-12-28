Троллейбус загорелся в Новосибирске. Видео

В понедельник утром в Новосибирске загорелась кабина троллейбуса. В результате самостоятельно эвакуировались пять человек. Погибших и пострадавших нет. Возгорание произошло в Ленинском районе на площади Маркса.

Информация о пожаре появилась в группе местной службы эвакуации «АСТ-54» во «Вконтакте». Горожане стали выкладывать в соцсетях видео и фото с места происшествия. На кадрах видно, что огонь полностью охватил троллейбус № 8. Также можно увидеть, что салон почти сгорел. На месте работали сотрудники МЧС, скорой и полиции.

«Водитель, кондуктор и три пассажира эвакуировались самостоятельно до приезда пожарных. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается», — сообщил руководитель пресс-службы ГУ МЧС по НСО Павел Винаков.

Спасатели оперативно потушили огонь. По предварительным данным, троллейбус загорелся на ходу.

В середине декабря в Москве на улице Космонавтов на северо-востоке Москвы загорелся автобус. Огонь потушили быстро, а пассажиров в салоне не было.