Троллейбус врезался в столб в Чебоксарах. Пострадали 18 человек

«ДТП произошло в среду, около 15:00. У водителя троллейбуса свело ногу, он не справился с управлением и врезался в столб. Пострадали 18 человек: 11 взрослых и семеро детей. У всех травмы несерьезные, ушибы», — приводит агентство текст сообщения ведомства.

В пресс-службе регионального Минздрава сообщили порталу «Про Город», что на месте аварии работают девять бригад скорой помощи и две бригады психологов.

«Больница скорой медицинской помощи и Республиканская детская клиническая больница полностью готовы к приему пострадавших. Ситуация находится на контроле Минздрава Чувашии», — приводит портал текст сообщения ведомства.

Подробности ДТП выясняются.