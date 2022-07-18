Троллейбус въехал в столб на улице Гагарина во Владимире

Днем на улице Гагарина во Владимире произошло ДТП с троллейбусом. По предварительным данным, несколько пассажиров получили травмы. Об этом сообщила пресс-служба областного главка МВД.

Момент проишествия попал на видео, которое опубликовали очевидцы.

По данным правоохранителей, авария произошла около 13:50 в понедельник, 18 июля. Женщина-водитель троллейбуса не справилась с управлением и выехала за пределы дороги, где транспортное средство врезалось в опору линий электропередач.



Несколько человек получили травмы, пятеро из них доставили в медучреждение. Полиция устанавливает обстоятельства произошедшего.

Днем ранее в Ростовской области произошло смертельное ДТП с участием иномарки. Автомобиль Audi выехал на полосу встречного движения и столкнулся с движущимся навстречу грузовиком. От полученных травм водитель скончался на месте, а 32-летний пассажир Audi, умер в больнице.