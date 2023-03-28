28 марта 2023, 17:30
Троллейбус столкнулся с иномаркой в центре Читы
Авария с участием легкового автомобиля и пассажирского троллейбуса произошла в центре Читы в Забайкальском крае. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на группу безопасности дорожного движения УГИБДД России по региону.
По предварительным данным, иномарка Honda столкнулась с общественным транспортом на пересечении улицы Новобульварной с улицей Журавлева.
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Отмечается, что в результате ДТП никто не пострадал.
ДТП
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