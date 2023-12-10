Происшествия 10 декабря 2023, 19:51 Троллейбус сгорел в Екатеринбурге из-за короткого замыкания E1: в Екатеринбурге из-за короткого замыкания сгорел троллейбус Пресс-служба МЧС

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Троллейбус загорелся вечером 10 декабря в Екатеринбурге близ остановки на улице Начдива Онуфриева. Восстановлению транспортное средство не подлежит, сообщил E1.RU.

В результате происшествия никто не пострадал. В мэрии изданию объяснили, что возгорание в транспортном средстве возникло из-за короткого замыкания.

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Водитель сориентировался и предпринял грамотные действия, указали в пресс-службе. Кондуктор и пассажиры эвакуировались. Троллейбус сильно пострадал и восстановить его уже не получится.

Издание уточнило, что машина отслужила более 20 лет, в конце декабря ее собирались списать. На линию вместе него выйдет новый белорусский троллейбус.