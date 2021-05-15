Троллейбус сгорел дотла в Рязанской области

Троллейбус №1 сгорел на Московском шоссе неподалеку от остановки «Элеватор». Сообщается, что никто не пострадал, передали Nation News.

Администрация города заявила, что водитель выполнял предписанные инструкции. Когда шофер увидел огонь, то выпустил пассажиров на улицу, обесточил троллейбус и попытался в одиночку справиться с возгоранием с помощью огнетушителя. Жертв удалось избежать из-за действий водителя. Сотрудники МЧС также вовремя приехали, чтобы локализовать огонь. Выясняются причины случившегося.