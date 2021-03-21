21 марта 2021, 19:24
Троллейбус на ходу загорелся в Кирове. Видео
Троллейбус № 14 с пассажирами загорелся во время движения в Кирове. Видео выложили во «ВКонтакте».
Сигнал о возгорании поступил в МЧС в 14:25. Машина загорелась на улице Ленина рядом с Вятской филармонией. Пламя охватило весь троллейбус и вырывалось из окон.
Пассажиров спас кондуктор, который экстренно эвакуировал их сразу после начала пожара. К месту ЧП приехала скорая.
С пламенем боролись девять человек и две единицы техники. Пожар уже потушили, сообщил «ГородКиров.ru» со ссылкой на региональное ГИБДД.
Причина возгорания не установлена.
Троллейбус выгорел полностью, также пострадали два автомобиля, припаркованных рядом с МГЮА. Люди не получили травмы.