Троллейбус на ходу загорелся в Кирове. Видео

Троллейбус № 14 с пассажирами загорелся во время движения в Кирове. Видео выложили во «ВКонтакте».

Сигнал о возгорании поступил в МЧС в 14:25. Машина загорелась на улице Ленина рядом с Вятской филармонией. Пламя охватило весь троллейбус и вырывалось из окон.

Пассажиров спас кондуктор, который экстренно эвакуировал их сразу после начала пожара. К месту ЧП приехала скорая.

С пламенем боролись девять человек и две единицы техники. Пожар уже потушили, сообщил «ГородКиров.ru» со ссылкой на региональное ГИБДД.

Причина возгорания не установлена.

Троллейбус выгорел полностью, также пострадали два автомобиля, припаркованных рядом с МГЮА. Люди не получили травмы.