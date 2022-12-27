Происшествия 27 декабря 2022, 20:01 Троллейбус и легковой автомобиль столкнулись в Петрозаводске

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ДТП с участием легковой машины и нового троллейбуса случилось в Петрозаводске. Об этом сообщило издание «КарелInform».

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По предварительным данным, причина происшествия в том, что водитель легковушки пытался обогнать общественный транспорт. В результате аварии никто не пострадал, уточнил сайт kp.ru. На месте случившегося возникла большая пробка. Правоохранители выясняют все обстоятельства ДТП.