Троллейбус и два автобуса столкнулись в центре Екатеринбурга

Водитель автобуса Isuzu не справился с управлением. Он врезался в попутный автобус «ПАЗ». В результате между автобусом и троллейбусом оказался зажат легковой автомобиль Kia.

Отмечается, что троллейбус в этот момент стоял на остановке, и в него заходили люди.

Пострадали три пассажирки автобуса Isuzu. их доставили с ушибами в больницу.