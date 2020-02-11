    11 февраля 2020, 21:06

    Троллейбус и два автобуса столкнулись в центре Екатеринбурга

    Ирина Нагайникова

    Три машины общественного транспорта и легковой автомобиль столкнулись в центре Екатеринбурга, сообщил сайт Ura.ru со ссылкой на отделение пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу.

    Водитель автобуса Isuzu не справился с управлением. Он врезался в попутный автобус «ПАЗ». В результате между автобусом и троллейбусом оказался зажат легковой автомобиль Kia.

    Отмечается, что троллейбус в этот момент стоял на остановке, и в него заходили люди.

    Пострадали три пассажирки автобуса Isuzu. их доставили с ушибами в больницу.