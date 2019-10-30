Тройное ДТП закончилось смертью человека под Нижним Новгородом

Водитель Lada выехал на встречку и столкнулся с джипом Ford. В результате удара вторую машину так же вынесло на встречную полосу, где она зацепила автомобиль Daewoo Nexia. Водитель отечественного авто умер на месте. Еще пятеро человек, в том числе 11-летний ребенок, получили травмы.