15 мая 2020, 11:53
Тройное ДТП случилось в Удмуртии
Авария с участием двух иномарок и отечественного автомобиля произошла под Ижевском. Один водитель погиб, семь человек получили травмы, сообщило ИА Nation News со ссылкой на УГИБДД МВД по Удмуртии.
ДТП случилось вечером 14 мая на трассе Ижевск — Аэропорт в Завьяловском районе. Столкнулись Renault Sandero, Kia Optima и ВАЗ-2106.
По предварительным данным, водитель Kia не справился с управлением и вылетел на встречку, где столкнулся с Renault. После чего ВАЗ врезался в Kia.
Погиб один человек — водитель Renault. Семь человек пострадали, среди них есть шестилетний ребенок. Всех их госпитализировали.
Выясняются причины и обстоятельства произошедшего.