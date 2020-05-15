Тройное ДТП случилось в Удмуртии

ДТП случилось вечером 14 мая на трассе Ижевск — Аэропорт в Завьяловском районе. Столкнулись Renault Sandero, Kia Optima и ВАЗ-2106.

По предварительным данным, водитель Kia не справился с управлением и вылетел на встречку, где столкнулся с Renault. После чего ВАЗ врезался в Kia.

Погиб один человек — водитель Renault. Семь человек пострадали, среди них есть шестилетний ребенок. Всех их госпитализировали.

Выясняются причины и обстоятельства произошедшего.