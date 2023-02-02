Происшествия 02 февраля 2023, 23:30 Тройное ДТП произошло во Владимирской области

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В Вязниковском районе Владимирской области произошла авария с участием трех машин, сообщил «Царьград» со ссылкой на региональное МВД.

На 272-м километре трассы М-7 водитель фуры не справился с управлением и выехал на встречную полосу, разорвав металлическое разделительное заграждение.

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Машина наехала на другой грузовик, который стоял на обочине. Водитель, сидевший в кабине, пострадал. Часть разорванной полосы металлического ограждения задела припаркованную легковушку Lada. Рядом стоявший водитель не получил травм.