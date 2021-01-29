Тройное ДТП произошло в Краснодаре

Виновником аварии стал водитель, который не выдержал безопасную дистанцию и врезался в машину впереди. Она по инерции въехала еще в один автомобиль.

В результате происшествия никто не пострадал. Правоохранители выясняют все детали случившегося инцидента.

Ранее тройное ДТП с участием школьного автобуса, грузового авто и внедорожника случилось в Пензенской области. Об этом сообщило региональное управление ГИБДД.

По их данным, авария произошла накануне в Бековском районе. Водитель «Нивы» попытался обогнать школьный автобус. Он выехал на встречку и врезался в грузовик, после чего его отбросило к автобусу. В результате виновник ДТП получил травмы и был госпитализирован. Проводится проверка.

Также в Санкт-Петербурге зафиксировано ДТП с участием иномарки Renault и машины скорой помощи. Авария произошла накануне на пересечении Кантемировской улицы и Большого Сампсониевского проспекта. Водитель иномарки вписался в авто с медиками, которое в результате столкновения перевернулось. Пациент, находившийся внутри, получил травму