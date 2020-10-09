Тройная авария с пострадавшими произошла в Белгородской области

В Белгородской области в результате ДТП с тремя автомобилями пострадали люди.

Местом тройной аварии с пострадавшими стала трасса в Яковлевском городском округе, сообщает bel.ru со ссылкой на региональное УМВД.

Утром 6 октября на 642-м километре федеральной автомобильной дороги «Крым» ГАЗ-3009А1 под управлением 25-летнего водителя врезался в ВАЗ-21213, которым управлял мужчина в возрасте 40 лет. После легковой автомобиль выбросило на полосу встречного движения, где в это время проезжал тяжелый грузовик Scania с полуприцепом. Водители участвовавших в ДТП машин получили травмы.

По предварительной информации, причиной аварии могло стать несоблюдение дистанции.