Тройная авария произошла во Владивостоке

Во Владивостоке случилось ДТП с участием трех иномарок, передает портал vostokmedia.com.

Авария произошла на проспекте Столетия Владивостока. Очевидцы сообщили, что водитель Toyota Land Cruiser не уступил дорогу Daihatsu Mira. В результате второе авто отскочило и врезалось в Mitsubishi Outlander, который ехал рядом. У Land Cruiser образовались вмятины в районе крыла, у Daihatsu сильно повредились левая передняя часть кузова и колесо. Меньше всего повреждений оказалось у Mitsubishi.