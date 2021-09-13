Тройная авария произошла в Забайкалье

В Забайкальском крае произошла авария с участием трех машин, в результате которой один человек погиб. Об этом сообщил «Царьград».

ДТП случилось на трассе Чита — Забайкальск. Пьяный водитель отечественного авто выехал на встречную полосу, где столкнулся с иномарками Nissan Liberty и Toyota Corolla. Жертвой столкновения стала пассажирка Toyota. Девушка, сидевшая с ней в салоне, получила травмы. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.