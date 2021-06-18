Тройная авария произошла в Тюмени

Массовое ДТП с участием трех легковушек, в результате которого два человека получили травмы, произошло в Тюмени. Об этом сообщил сайт nashgorod.ru со ссылкой на пресс-службу областной Автоинспекции.

Авария произошла накануне вечером на улице Малыгина. 31-летний водитель Kia Сeed выехал на встречную полосу, где столкнулся с двумя другими иномарками Nissan Qashqai и Chevrolet. Пострадали два человека. Виновник ЧП отказался от прохождения медосвидетельствования на наличие алкоголя в крови. Правоохранители разбираются в произошедшем.