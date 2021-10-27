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    27 октября 2021, 13:28

    Тройная авария произошла в Свердловской области

    Массовое ДТП случилось на Урале

    Артур Блянихов

    В Свердловской области произошла авария с участием трех машин, передает ИА Ura.ru со ссылкой на пресс-службу регионального УГИБДД.

    ДТП случилось на участке трассы между Серовом и Краснотурьинском. По предварительным данным, грузовик выехал на встречку, где врезался в легковушки LADA Niva и Toyota Land Cruiser. В результате столкновения погиб водитель отечественного авто. Мужчину, управлявшего грузовиком, госпитализировали.

    «Как пояснил водитель грузового автомобиля, он развозил молоко. Приехал из Нижнего Тагила в Серов, разгрузился и поехал в Краснотурьинск, но в какой-то момент уснул за рулем», — рассказали в пресс-службе.