Происшествия 17 ноября 2022, 15:05 Тройная авария произошла в Свердловской области

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В Свердловской области случилось ДТП с участием трех машин, в результате которого один человек пострадал. Об этом сообщило ИА Nation News со ссылкой на региональное ГИБДД.

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Авария произошла на 43-м километре трассы Екатеринбург — Тюмень. Иномарку Kia вынесло на встречку, где она врезалась в КамАЗ, после чего грузовик отбросило на легковушку LADA. Смертельные травмы получил 20-летний водитель отечественного авто. Девушка, управлявшая Kia, и двое ее пассажиров пострадали. Их доставили в больницу.