Тройная авария произошла в Самарской области

В Новокуйбышевске (Самарская область) случилось ДТП с участием трех машин, передает «Царьград».

«Дни.ру» уточнили, что авария произошла в минувший вторник на 36-м километре трассы Самара — Пугачев — Энгельс — Волгоград. Водитель Lada Granta не справился с управлениям и выехал на встречную полосу, где врезался в грузовик Scania. В результате отечественное авто отбросило на иномарку Volkswagen Caravell. Автомобилист получил травмы и попал в больницу.