28 января 2021, 21:26
Тройная авария произошла в Пензенской области
Тройное ДТП с участием школьного автобуса, грузового авто и внедорожника случилось в Пензенской области. Об этом сообщило ИА «Пенза-Пресс» со ссылкой на региональное управление ГИБДД.
По данным информагентства, авария произошла накануне в Бековском районе. Водитель «Нивы» попытался обогнать школьный автобус. Он выехал на встречку и врезался в грузовик, после чего его отбросило к автобусу. В результате виновник ДТП получил травмы и был госпитализирован. Проводится проверка.