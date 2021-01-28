Тройная авария произошла в Пензенской области

По данным информагентства, авария произошла накануне в Бековском районе. Водитель «Нивы» попытался обогнать школьный автобус. Он выехал на встречку и врезался в грузовик, после чего его отбросило к автобусу. В результате виновник ДТП получил травмы и был госпитализирован. Проводится проверка.