Тройная авария произошла в Новосибирской области

В Новосибирской области случилось ДТП с участием трех машин. Об этом сообщила «Политика сегодня» со ссылкой на пресс-службу регионального управления МВД.

По данным издания, авария произошла на Чуйском тракте. Иномарка Honda Civic при попытке обгона столкнулась с Toyota Camry, ехавшей навстречу. Затем виновник ЧП вписался в микроавтобус Nissan. В результате погиб один человек. Трое получили травмы, в том числе двухлетний ребенок. Все они доставлены в больницу. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.