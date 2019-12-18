18 декабря 2019, 15:41
Тройная авария произошла в Ленобласти. Два человека пострадали
В Ленинградской области зафиксировано ДТП с участием иномарки, «ГАЗели» и грузовика, в результате которого два человека пострадали. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу ГИБДД.
По данным издания, столкновение произошло на восьмом километре автотрассы Санкт-Петербург — поселок имени Свердлова — Всеволожск. Водитель грузовика не справился с управлением и вылетел на встречку, где врезался в легковушку Datsun и «ГАЗель». В итоге два человека получили травмы. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.