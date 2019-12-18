Тройная авария произошла в Ленобласти. Два человека пострадали

По данным издания, столкновение произошло на восьмом километре автотрассы Санкт-Петербург — поселок имени Свердлова — Всеволожск. Водитель грузовика не справился с управлением и вылетел на встречку, где врезался в легковушку Datsun и «ГАЗель». В итоге два человека получили травмы. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.