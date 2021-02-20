20 февраля 2021, 12:41
Тройная авария произошла в Кузбассе
В Кузбассе случилось ДТП с участием трех машин. Об этом сообщил портал VSE42.Ru со ссылкой на региональное ГИБДД.
«Дни.ру» рассказали, что авария произошла на дороге Кемерово — Анжеро-Судженск. По предварительной информации, водитель Renault Sandero не справился с управлением и вылетел на встречку, где вписался в LADA Granta.
Иномарка Kia Cerato, следовавшая за отечественным авто, также стала участником столкновения. В результате пострадал один человек. Его доставили в больницу. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.