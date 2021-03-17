Тройная авария произошла в Кургане

В Кургане случилось ДТП с участием трех машин, в результате которого два человека пострадали. Об этом сообщило ИА Ura.ru со ссылкой на городскую Автоинспекцию.

По данным информагентства, авария произошла в районе завода «Корвет» на улице Бурова-Петрова. По предварительной информации, пьяный водитель Renault Duster выехал на встречку, где столкнулся с иномарками Renault Sandero и Fiat Albea.

Водитель и пассажир последнего авто получили травмы и были госпитализированы.