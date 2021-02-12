Тройная авария произошла в Ижевске

В столице Удмуртии зафиксировано ДТП с участием трех машин. Об этом сообщил портал Izhlife со ссылкой на региональное ГИБДД.

По данным издания, авария произошла накануне напротив одного из домов на улице Труда. 39-летний водитель отечественной легковушки ВАЗ-2110 выехал на встречку, не справившись с управлением, и вписался в Chevrolet Aveo. После столкновения иномарка врезалась в Mercedes, который двигался в попутном направлении. В результате травмы получили водители Chevrolet и ВАЗ.