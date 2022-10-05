Тройная авария произошла в Челябинской области | 360°

Происшествия 05 октября 2022, 22:26 Поделиться Telegram

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Viber Тройная авария произошла в Челябинской области

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В Челябинской области случилось ДТП с участием трех машин. Об этом сообщило ИА Ura.ru со ссылкой на региональное ГИБДД.

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Авария произошла на девятом километре дороги Миасс — Златоуст. Водитель LADA Largus не выдержал безопасную дистанцию и врезался в ехавшую спереди LADA Vesta. В результате столкновения второе авто выехало на встречку и вписалось в грузовик Huindai. Один человек получил травмы.

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