Тройная авария произошла в Челябинске

В Челябинске случилось ДТП с участием пассажирского автобуса, в результате которого два человека получили травмы. Об этом сообщило ИА Ura.ru со ссылкой на городскую Автоинспекцию.

Авария произошла на пересечении улицы Молодогвардейцев и Комсомольского проспекта. Водитель автобуса не справился с управлением и выехал на встречку, где врезался в стоящую иномарку Opel Mokka. От удара легковушка столкнулась с отечественным авто LADA Granta. После аварии автобус и Opel вписались в забор, а затем автобус наехал на крыльцо гостиницы. По данным информагентства, две пассажирки Opel получили травмы.