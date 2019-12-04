Тройная авария произошла в Башкирии. Один человек пострадал
В Башкирии зафиксировано тройное ДТП с участием внедорожника и двух грузовиков, передает портал ToDay News Ufa со ссылкой на республиканское ГИБДД.
По данным издания, авария произошла накануне вечером на 1260-м километре дороги Москва — Уфа. В результате столкновения с большегрузом Freightliner отечественный КамАЗ вписался во внедорожник Chevrolet Niva.
Травмы получила 34-летняя девушка, находившаяся в салоне авто на момент ЧП. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.