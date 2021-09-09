Тройная авария произошла на Урале

На трассе Тюмень — Ханты-Мансийск произошла авария с участием трех авто. В результате один человек пострадал. Об этом сообщил сайт nashgorod.ru.

ДТП случилось 7 сентября на 725-м километре автодороги. Столкнулись Hyundai, ВАЗ и КамАЗ. Виновником аварии стал 31-летний водитель иномарки, который врезался в отечественную легковушку. От удара ее отбросило на ограждение, а потом она столкнулась с большегрузом. Один человек получил травмы и был доставлен в больницу.