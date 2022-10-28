Тройная авария произошла на Урале | 360°

28 октября 2022, 04:29
Тройная авария произошла на Урале
В Челябинской области случилось ДТП, жертвой которого стал один человек. Об этом сообщило ИА Ura.ru со ссылкой на региональное ГИБДД.
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Авария произошла на 18-м километре дороги Западный обход Челябинска. Водитель IVECO выехал на встречку и столкнулся с грузовиком MAN, после чего иномарка Kia Rio, ехавшая сзади тяжелогруза, вылетела в кювет и опрокинулась. Мужчина, управлявший IVECO, скончался от полученных травм. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
Челябинская область
ДТП
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