Тройная авария произошла на Ставрополье

В Ставропольском крае произошла авария, в результате которой пострадали несколько человек. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на региональное управление ГИБДД.

По данным издания, ДТП случилось на объездной дороге между станицами Незлобной и Георгиевской. Водитель ВАЗ выехал на встречку, где столкнулся с фурой Mercedes и легковушкой Renault. RT написал, что в результате столкновения травмы получили шесть человек. Их доставили в больницу.